Bershka Jeans Grigio | vestibilità tessuto e abbinamenti

Bershka ha pubblicato una guida dedicata ai jeans grigi, focalizzandosi sulla vestibilità, i tessuti e gli abbinamenti. Nell’articolo vengono descritti i diversi modelli disponibili e le caratteristiche dei materiali utilizzati. Viene inoltre fornita una panoramica sulle combinazioni di outfit più comuni con questo capo. La nota di trasparenza informa che il testo contiene link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua acquisti tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di viscosa: come si comporta il tessuto Bershka in movimento. Analizzando la composizione di questo modello, emerge un mix di materiali che definisce l’esperienza d’uso quotidiana. La presenza del cotone fornisce la struttura tipica del denim, ma l’integrazione con la viscosa e il poliestere modifica la percezione tattile rispetto ai classici jeans rigorosamente in cotone 100%. In genere, l’aggiunta di viscosa nei tessuti denim serve a conferire una maggiore morbidezza al capo, influenzando la caduta del materiale sul corpo e rendendo la superficie meno ruvida al tatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bershka Jeans Grigio: vestibilità, tessuto e abbinamenti Notizie correlate Leggi anche: Jeans Bershka Bootcut: vestibilità, tessuto e abbinamenti Leggi anche: Jeans Bershka Marrone: vestibilità, tessuto e abbinamenti