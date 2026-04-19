Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma di danza che da anni tiene incollati gli spettatori. Chi si fosse perso la prima puntata può seguire la replica, disponibile in diversi modi e su varie piattaforme. La trasmissione continua a proporre esibizioni di coppie di concorrenti e giudici, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico e decretare il vincitore di questa edizione.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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«Elettra Lamborghini pronta per Ballando con le stelle», dopo Canzonissima la cantante è il nuovo talismano di Milly CarlucciNon chiamatela solo ereditiera. Elettra Lamborghini sta vivendo un 2026 da vera dominatrice del piccolo schermo e, a quanto pare, ha trovato in Milly Carlucci la sua più grande ... leggo.it

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Giuseppe Cruciani potrebbe entrare a far parte della giuria di “Ballando con le Stelle”. Fonte: Davide Maggio x.com