Amici 25 | Kiara eliminata le prime parole dopo l' uscita dal talent

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi, si è conclusa con l'eliminazione di Kiara Fina. La serata ha visto sfide e momenti di tensione tra i partecipanti, culminando nel verdetto finale comunicato in casetta. Kiara ha pronunciato le sue prime parole dopo aver lasciato il programma, senza ulteriori commenti sulla decisione.

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi, Kiara Fina è stata eliminata al termine di una serata intensa tra sfide, tensioni e verdetto finale in casetta. Ieri sera, sabato 18 aprile, è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo tre manche intense, tre allievi sono finiti a rischio eliminazione: Riccardo Stimolo, Lorenzo Salvetti e Kiara Fina. Al termine della puntata, è stata proprio Kiara, ballerina di Emanuel Lo, a dover lasciare definitivamente la scuola. Il discorso di Maria De Filippi prima del verdetto Una volta rientrati nella casetta, prima di comunicare il verdetto finale, Maria De Filippi ha voluto rivolgere un messaggio importante alla ballerina.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Amici 25 - Kiara a lezione di italiano

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