43 anni di cuore | il record incredibile del super donatore di Capezzano

Un residente di Capezzano Pianore ha stabilito un record nel campo delle donazioni di sangue e plasma, raggiungendo la sua quarta centinaresima donazione. Con 43 anni di attività, questa persona si distingue come il super donatore locale, contribuendo regolarmente alla raccolta di sangue. La sua costanza ha portato a un traguardo che sottolinea un impegno duraturo nel settore della medicina trasfusionale.

Un cittadino di Capezzano Pianore ha raggiunto un traguardo senza precedenti nel settore della medicina trasfusionale locale, completando la sua quarta centesima donazione tra sangue e plasma. Eugenio Calamati, oggi sessantadueenne, è stato celebrato presso l’ospedale Versilia per un impegno civile che dura da ben 43 anni. L’evento di riconoscimento si è svolto all’interno del reparto di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Versilia. La cerimonia ha la partecipazione di figure chiave della struttura sanitaria, tra cui la direttrice sanitaria del presidio Grazia Luchini, la responsabile del Centro trasfusionale Maria Silvia Raffaelli, la coordinatrice infermieristica Monia Franchi e l’operatrice infermieristica Carmela Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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