Recentemente è stato condotto un test pratico sulla gomma Yokohama Advan Neova AD09 nelle dimensioni 30530. L’articolo include anche una nota di trasparenza riguardante link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite quei link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il battistrada asimmetrico: grip e drenaggio per le curve estreme. L’analisi tecnica del disegno della Yokohama Advan Neova (AD09) rivela una progettazione mirata a rispondere alle esigenze di chi utilizza pneumatici su auto da tuning e applicazioni per club racers. Il nuovo disegno del battistrada è di tipo asimmetrico, una configurazione che permette di gestire in modo differenziato le diverse sollecitazioni che il pneumatico riceve durante la guida sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yokohama Advan Neova (ad09) ( 305/30: Test Pratico

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