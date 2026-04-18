Vetrine bianconere boom Stasera c’è il gran finale

Stasera, il centro commerciale sarà protagonista di un evento speciale con la premiazione dell’iniziativa ‘Vetrine Bianconere’. Prima del match tra Ascoli e Guidonia, il Del Duca ospiterà le celebrazioni dedicate alle vetrine decorate e allestite dai negozi locali, creando un’atmosfera di grande attesa. La serata sarà caratterizzata da un clima di entusiasmo, con i partecipanti pronti a vivere un momento di festa e di coinvolgimento per tutta la comunità.

Un Del Duca caldissimo stasera accoglierà, nei momenti che si susseguiranno prima del delicatissimo match per la volata promozione Ascoli-Guidonia, la premiazione dell’iniziativa ‘Vetrine Bianconere’. Dalla fine di gennaio ai primi di aprile sono state davvero tante le adesioni raccolte, con una pioggia di tagliandi arrivati nella sede della Confcommercio. A testimonianza di quanto l’ Ascoli Calcio sia una questione di famiglia un po’ in tutte le case della città. A fare da preambolo alla sfida che potrebbe regalare al Picchio i tre punti necessari per staccare l’Arezzo in vetta alla classifica, sarà la cerimonia all’interno della quale verranno consegnati i riconoscimenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vetrine bianconere boom. Stasera c’è il gran finale Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Grande successo per ’Vetrine bianconere’Grande successo per Vetrine Bianconere, l’iniziativa che ha trasformato i negozi della città. Don Matteo, stasera il gran finale: anticipazioniGrande attesa questa sera per l'ultima puntata di Don Matteo 15: Giulia e Diego faranno pace o si diranno addio per sempre? Questa sera l’attesissima... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Vetrine bianconere boom. Stasera c’è il gran finale. Vetrine bianconere boom. Stasera c’è il gran finalePrima di Ascoli-Guidonia la premiazione con i commercianti protagonisti Vedere il centro cittadino tingersi dei nostri colori è stato motivo di orgoglio. ilrestodelcarlino.it Vetrine bianconere, è boom: Le attività continuano ad aderire‘Vetrine Bianconere’ procede a gonfie vele con ben 56 attività commerciali aderenti e altre che lo faranno nel corso dei prossimi giorni. Dopo le tantissime adesioni raccolte, l’iniziativa nata ... ilrestodelcarlino.it