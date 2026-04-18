Oggi pomeriggio è stata trasmessa l’ultima puntata di Verissimo. Chi non ha potuto seguirla in diretta può recuperarla facilmente grazie alle repliche disponibili sia in televisione che online. Le modalità di visione includono le programmazioni riproposte in determinati orari e le piattaforme di streaming ufficiali. Questa guida fornisce le indicazioni per rivedere l’episodio senza difficoltà.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Verissimo - Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin

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Dietro l'eterna bellezza c’è una storia di vita fatta di momenti indimenticabili che scaldano il cuore A #Verissimo, Natasha Stefanenko - facebook.com facebook