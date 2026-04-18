Nicola, uno dei nuovi volti del trono over di Uomini e Donne, ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo percorso e la sua storia. Originario dell’Isola d’Elba, si è trasferito a Milano prima di spostarsi in Spagna. Attualmente, lavora in un settore che non è stato specificato, ma la sua presenza nel programma ha suscitato interesse tra gli spettatori. La sua esperienza e le sue scelte personali sono al centro delle dinamiche del parterre.

Scopri chi è Nicola del trono over di Uomini e Donne e che lavoro fa oggi: dalla vita all’Isola d’Elba al trasferimento tra Milano e Spagna Nicola è uno dei volti nuovi che stanno movimentando il parterre del trono over di Uomini e Donne. Arrivato in punta di piedi, il cavaliere ha subito attirato l’attenzione non solo per il suo carattere pacato, ma anche per i legami già presenti all’interno del programma. Dall’Isola d’Elba a Milano: chi è davvero Nicola. Originario dell’Isola d’Elba, Nicola condivide le sue radici con Elisabetta Gigante, dama già nota al pubblico. I due si conoscono da anni e il loro rapporto di amicizia è emerso chiaramente in studio, soprattutto quando lui le è stato vicino in un momento delicato dopo la fine della conoscenza con Sebastiano Mignosa.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Uomini e Donne, Nicola: Chi E' E Che Lavoro Fa!

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