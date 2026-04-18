Domenica 19 aprile 2026 alle 13:30 si affrontano lo Schalke 04 e il Preussen Munster in una partita valida per il campionato. La squadra di casa, al primo posto in classifica, riceve la formazione che attualmente occupa l’ultimo posto. La sfida si svolge allo stadio del club tedesco e rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, con implicazioni sulla classifica e sui risultati della stagione.

La capolista Schalke 04 ospita il fanalino di coda Preussen Munster in una partita che pesa molto per entrambi in club. I padroni di casa – a cinque giornate dalla fine – sono vicini alla promozione ma hanno ancora del lavoro da fare che comprende anche la difficile trasferta contro il Paderborn della prossima settimana,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Schalke 04-Preussen Munster (domenica 19 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

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