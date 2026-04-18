L’allenatore della squadra ha commentato la recente serie di risultati, sottolineando che nell’ultimo mese e mezzo sono stati conquistati 13 punti in sei incontri. Ha aggiunto di aver convinto la squadra a mantenere un atteggiamento aggressivo durante le partite, portando a una prestazione più determinata nell’ultimo incontro, che si è concluso con una buona occasione da gol nel primo tempo. La squadra si sta preparando ora per la semifinale di Coppa Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo fatto 13 punti in sei partite. Ho convinto la squadra che le partite vanno aggredite, quindi abbiamo giocato oggi in maniera tosta e fino al 65? potevano anche esserci 3 gol per noi “. Lo ha detto a Dazn Maurizio Sarri, il tecnico della Lazio dopo il successo al Maradona sul Napoli, un successo in cui la squadra guarda anche con incoraggiamento per la semifinale di mercoledì di Coppa Italia contro l’Atalanta. “ La stagione – ha detto Sarri – è pesante per noi ma abbiamo dimostrato di saperla affrontare: abbiamo battuto 2 volte il Milan, una vinta e una persa con la Juventus, abbiamo vinto qui e arrivano segnali di miglioramento, arrivano segnali importanti dalla squadra e ora ci prepariamo alla semifinale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarri: “La Lazio sa aggredire le avversarie. Stagione pesante, ora ci prepariamo alla semifinale di Coppa Italia”

SARRI: Non ricordo di aver affrontato una stagione così difficile | Serie A Enilive | DAZN

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