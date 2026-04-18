Roma Atalanta streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:45 si svolge all'Olimpico di Roma la partita tra la squadra di casa e l'Atalanta, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Le formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima dell'inizio del match, che vedrà le due squadre sfidarsi in un incontro di campionato.

Roma Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA ATALANTA STREAMING TV – Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20,45 Roma e Atalanta scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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ATALANTA-ROMA in DIRETTA ORA | LIVE Reaction & Analisi | Serie A 2025/26

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