Oggi, venerdì 17 aprile, viene pubblicata una versione speciale dell’ultimo album di un artista noto nel panorama musicale italiano. L’album, intitolato “Ragazzo di giù deluxe”, contiene cinque brani inediti aggiunti rispetto alla versione originale. La pubblicazione include anche il contributo di un rapper, che collabora con l’artista nel brano “Ragazzo di giù”. La nuova versione è disponibile in formato digitale e fisico.

Esce oggi, venerdì 17 aprile, “Ragazzo di giù deluxe”, una versione speciale dell’ultimo album di Rocco Hunt, certificato già Disco D’Oro, che vede la tracklist originale arricchirsi di altri 5 nuovi brani inediti e nuove collaborazioni con Parisi e TY1 nel brano “La più bella del mondo”, con Le-One per il singolo “Non è giusto, non vale” e con Dipinto. Rocco Hunt presenta “Ragazzo di giù deluxe”. Ad aprire le danze è il brano “La più bella del mondo”, il nuovo singolo scritto da Rocco Hunt insieme ai Parisi, il duo di producer internazionale vincitori di un Grammy Award, e Ty1, leggendario produttore della scena rap italiana. Il brano è un vero e proprio viaggio sul dancefloor dedicato a chi si sente sbagliato sotto lo sguardo degli altri, per ricordare che la bellezza è qualcosa che vive dentro ognuno di noi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rocco Hunt presenta “Ragazzo di giù deluxe”: all’interno 5 nuovi brani inediti

FRANCO RICCIARDI , ROCCO HUNT , GEOLIER , SAMURAI JAY , ENZO DONG - PRUMESSE / TRENO (ACOUSTIC)

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Rocco Hunt, testo e significato del singolo La più bella del mondo che esce oggi; Rocco Hunt invita tutti a colazione e presenta il suo nuovo album; Rocco Hunt presenta il nuovo album Ragazzo di giù (Deluxe); Milano a colazione con Rocco Hunt: l’inizio di un nuovo capitolo.

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