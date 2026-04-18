Domani alle 18 al Fabbricone Tu. In un mondo di piccole fiamme sei un incendio, la dimostrazione finale del laboratorio per adolescenti You, love condotto da Angela Antonini con il progetto Metaforma di Edoardo Donatini. E’ il risultato di un percorso di cinque mesi durante i quali un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 15 anni hanno compiuto un cammino espressivo e di relazione basato sui concetti di scambio, gioco e rispetto, attraverso esercizi di presenza scenica, lavoro vocale e musicale, improvvisazione. Scritto e interpretato da Clara Bianchi, Cosimo Chiaramonti, Margherita Maria Ciani, Bianca Cipriani, Valerio D’Auria, Tosca Fioravanti,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzi alla ribalta, tra fiamme e incendi

Strage dei ragazzi: prima la festa, poi l'inferno di fuoco - 1mattina News 02/01/2026

Notizie correlate

Incidente all'incrocio tra due auto, una si ribalta: coinvolti 9 ragazziIncidente stradale nella notte a Calcinato all'incrocio tra Via Marsala e Via Corbarelli, periferia est del paese: è in prossimità di una rotonda che...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ragazzi alla ribalta, tra fiamme e incendi; Gli studenti salentini tra i più bravi d’Italia: in 39 alle Finali nazionali dei Campionati di Fisica, Astronomia, Cybersicurezza e alle Olimpiadi della Cultura e del Talento; Si ribalta lo scuolabus sei bambini feriti; La carica di 4 mila baby artisti in cerca di ribalta nazionale.

. @Inter, Chivu: “Nella ripresa siamo cresciuti tanto. Quando i ragazzi riescono a sbloccare la partita poi si divertono” x.com

Si ferma il Como Nzola e Volpato battono i ragazzi di Fabregas e ora Juve e Roma possono approfittare in zona Champions - facebook.com facebook