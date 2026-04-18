Quote vincente scudetto Serie A 2025-26 | Inter +12 su Napoli e Milan

Le quote per la vittoria dello scudetto della stagione 2025-26 di Serie A indicano un vantaggio di 12 punti sulla seconda classificata, con la squadra favorita che guida la scommessa e le altre in seconda e terza posizione. La pubblicazione delle quote avviene prima dell’inizio ufficiale del campionato, e sono aggiornate in base alle quote messe a disposizione dai bookmaker.

Eccoci all’appuntamento annuale con l’articolo dedicato alle quote antepost sul vincente dello scudetto della prossima stagione di Serie A, ovvero la 2025-26. C’è stato un valzer di allenatori davvero importante ma i campioni in carica del Napoli hanno trattenuto Antonio Conte, un vero colpo se così si può dire. L’Inter riparte da un eroe del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Quote vincente scudetto Serie A 2025-26: Inter +12 su Napoli e Milan Genoa-Inter 1-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Quote vincente scudetto Serie A 2025-26: Inter a +6 sul Milan e +7 sul NapoliEccoci all’appuntamento annuale con l’articolo dedicato alle quote antepost sul vincente dello scudetto della prossima stagione di Serie A, ovvero la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quote scudetto Serie A Inter; Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione; Scudetto e salvezza: cinque pronostici di valore per la settimana decisiva in Serie A; Scommesse calcio, Serie A: l’Inter vola verso lo scudetto, su Snai nerazzurri avanti a 1,42 in casa del Torino. Juventus favorita nel big-match con il Milan. Quote Vincente Serie A 2026, le scommesse sulla lotta ScudettoScopri le quote vincente Scudetto 2026 con un focus alla vittoria della Serie A di Inter, Milan, Napoli, Roma, Juventus e Como. calciomercato.com Quote scudetto senza Inter, non c'entra il caso Rocchi: cosa c’è davvero dietroUltime notizie calcio. Prima della 34^ giornata di Serie A, alcuni bookmakers come Sisal hanno aggiornato le quote per chi si prenderà il nuovo titolo di campioni d’Italia. Dopo il potenziale +12 per ... msn.com Equ Tv. . GOLDEN GUIA con Vincenzo Luongo prende una buona partenza, rimane a ridosso dei primi e piazza la stoccata vincente nel premio Vernissage Grif, handicap ad invito valevole come TQQ di giornata. Di seguito le quote ed il video della corsa! - facebook.com facebook