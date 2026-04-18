Quote vincente scudetto Serie A 2025-26 | Inter +10 sul Napoli e +12 sul Milan

Il campionato di Serie A 2025-26 si avvicina e le quote sui favoriti sono già state pubblicate. Secondo le quote antepost, l’Inter è data come favorita con una quota che indica un vantaggio di 10 punti sul Napoli e di 12 sul Milan. Questi dati sono stati resi noti prima dell’inizio della prossima stagione, offrendo un quadro delle aspettative sui principali contendenti al titolo.

Eccoci all’appuntamento annuale con l’articolo dedicato alle quote antepost sul vincente dello scudetto della prossima stagione di Serie A, ovvero la 2025-26. C’è stato un valzer di allenatori davvero importante ma i campioni in carica del Napoli hanno trattenuto Antonio Conte, un vero colpo se così si può dire. L’Inter riparte da un eroe del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Quote vincente scudetto Serie A 2025-26: Inter +10 sul Napoli e +12 sul Milan Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Quote vincente scudetto Serie A 2025-26: Inter a +6 sul Milan e +7 sul NapoliEccoci all’appuntamento annuale con l’articolo dedicato alle quote antepost sul vincente dello scudetto della prossima stagione di Serie A, ovvero la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quote scudetto Serie A Inter; Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione; Scudetto e salvezza: cinque pronostici di valore per la settimana decisiva in Serie A; Scommesse calcio, Serie A: l’Inter vola verso lo scudetto, su Snai nerazzurri avanti a 1,42 in casa del Torino. Juventus favorita nel big-match con il Milan. Quote Vincente Serie A 2026, le scommesse sulla lotta ScudettoScopri le quote vincente Scudetto 2026 con un focus alla vittoria della Serie A di Inter, Milan, Napoli, Roma, Juventus e Como. calciomercato.com Quote scudetto senza Inter, non c'entra il caso Rocchi: cosa c’è davvero dietroUltime notizie calcio. Prima della 34^ giornata di Serie A, alcuni bookmakers come Sisal hanno aggiornato le quote per chi si prenderà il nuovo titolo di campioni d’Italia. Dopo il potenziale +12 per ... msn.com Equ Tv. . GOLDEN GUIA con Vincenzo Luongo prende una buona partenza, rimane a ridosso dei primi e piazza la stoccata vincente nel premio Vernissage Grif, handicap ad invito valevole come TQQ di giornata. Di seguito le quote ed il video della corsa! - facebook.com facebook