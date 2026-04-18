Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

L'Inps ha pubblicato il calendario con le date di pagamento dell'Assegno unico per aprile 2026. Le erogazioni sono previste in più tranche, distribuite nel corso del mese. Le date specifiche variano a seconda della regione e della tipologia di beneficiario. Il pagamento avviene mediante accredito su conto corrente o carta di pagamento, secondo le modalità stabilite dall'ente. È possibile consultare il calendario ufficiale per conoscere le date esatte di ricevimento.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps ASSEGNO UNICO APRILE: nuove regole e pagamenti anticipati (attenzione) Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fascicolo Previdenziale del Cittadino INPS 2026: come accedere; Assegno di inclusione, in questi mesi dell’anno arriva solo la metà. Il CALENDARIO; Quota 41 dopo NASpI, quando arriva il primo pagamento; Bonus nuovi nati 2026, via libera alle domande all’Inps. Ecco la guida. Assegno unico, quando arriva ad aprile 2026: tutte le date e chi lo riceve primaSono due le finestre stabilite dall’Inps per il pagamento dell’Assegno unico ad aprile 2026: tutto dipende dalle eventuali variazioni ... quifinanza.it Assegno unico di aprile: quando arrivano i soldi, con gli importi ridottiIl contributo riconosciuto per i nuclei con figli a carico ha già assorbito le novità introdotte per il 2026 come la rivalutazione Istat, il nuovo Isee e l'erogazione di eventuali arretrati. Le nuov ... today.it Pagamenti arretrati assegno unico facebook Per i destinatari del primo pagamento di Assegno Unico e Universale è disponibile una video guida personalizzata e interattiva che illustra le tempistiche di pagamento e i criteri per il calcolo dell'importo rb.gy/9btue9 Inps Comunica x.com