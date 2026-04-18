Pulizie di Primavera 2600 monzesi danno vita a 58 cantieri per far risplendere la città

Nella mattinata di questa primavera, più di 2.600 cittadini di Monza hanno preso parte a un'iniziativa collettiva dedicata alla pulizia della città. Con la partecipazione di associazioni, scuole e gruppi di volontari, sono stati aperti 58 cantieri per ripulire e riqualificare diverse aree urbane. L'evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni dell'Anno internazionale dei volontari, coinvolgendo ampi gruppi di persone in un’attività di cura condivisa.

Oltre 2600 persone. Sono quelle che hanno partecipato all’edizione 2026 delle Pulizie di Primavera a Monza, la mattinata di cura condivisa della città che coinvolge cittadini, associazioni, scuole e gruppi di volontari, in occasione dell’Anno internazionale dei volontari per lo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Le pulizie di primavera vanno sapute fare: ecco gli errori che ti stanno complicando la vitaChi si lancia nelle pulizie di primavera convinto di fare un lavoro impeccabile, spesso finisce per lasciare dietro di sé più sporco di quanto non ne... "Pulizie di primavera", l'appuntamento che dà nuova vita a 1,3 tonnellate di materiali tessiliDurante l'evento i capi non più utilizzabili sono stati raccolti per il riciclo, mentre quelli in buono stato sono stati messi a disposizione in uno... Tutti gli aggiornamenti Pulizie di primavera con ingredienti naturali: 10 ricette fai-da-te con aceto e bicarbonatoPulizie di primavera green: 10 rimedi naturali efficaci con dosi precise. Scopri come usare aceto e bicarbonato senza errori. tuttogreen.it Pulizie di Primavera in tutto relax con le offerte EcovacsÈ arrivata la primavera e per affrontare le pulizie annuali senza stress approfittate delle Offerte (di Primavera, appunto) lanciate da Ecovacs su alcuni dei suoi migliori robot aspirapolvere e ... macitynet.it