Pulizie di Primavera 2600 monzesi danno vita a 58 cantieri per far risplendere la città

A Monza, oltre 2.600 persone hanno preso parte alle Pulizie di Primavera 2026, partecipando a 58 cantieri distribuiti in tutta la città. L’evento ha coinvolto cittadini, associazioni, scuole e gruppi di volontari in una giornata dedicata alla cura condivisa degli spazi urbani. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno internazionale dei volontari.

Oltre 2600 persone. Sono quelle che hanno partecipato all’edizione 2026 delle Pulizie di Primavera a Monza, la mattinata di cura condivisa della città che coinvolge cittadini, associazioni, scuole e gruppi di volontari, in occasione dell’Anno internazionale dei volontari per lo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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