In Puglia, le recenti precipitazioni intense e le raffiche di vento hanno causato danni diffusi sul territorio. Le autorità hanno annunciato che le persone interessate possono presentare le richieste di risarcimento entro il 30 aprile. La procedura prevede la compilazione di appositi moduli e la consegna presso gli uffici competenti, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni ufficiali. La tempistica è stretta e riguarda tutte le aree colpite dall’emergenza.

Le precipitazioni violente e le raffiche di vento che hanno colpito il territorio tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile hanno lasciato una scia di danni strutturali, allagamenti e cedimenti stradali, spingendo la Regione Puglia a ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il periodo compreso tra il 31 marzo e il 3 aprile. A Lecce, l’impatto del maltempo si è manifestato con la caduta di alberi e pali, oltre a esondazioni e crolli di alcune costruzioni, rendendo necessaria un’immediata operazione di accertamento dei danni da parte del dipartimento di protezione civile. La procedura per il risarcimento dei privati e delle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, emergenza maltempo: come chiedere i danni entro il 30 aprile

Notizie correlate

Emergenza maltempo Puglia: danni e soccorsi in corsoLa natura, quando si scatena con furia, non distingue tra confini amministrativi e trasforma la regione in un teatro di prove di resilienza.

Maltempo e danni economici: Regione Puglia richiede stato d'emergenza e finanziamentiA soffrire in particolare il comparto agricolo e il patrimonio edilizio pubblico-privato.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Maltempo, stanziati 50 milioni e deliberato lo stato di emergenza in 4 regioni; Stato di emergenza maltempo, Lobuono: Appello accolto, ringrazio governo; Stato di emergenza per maltempo per Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia per un anno: cosa significa; Emergenza maltempo in Puglia, ASPMI: Orgogliosi del lavoro dei nostri militari.

Maltempo, via alla ricognizione dei danni. Le istruzioni per inoltrare la documentazioneIn questa prima fase, rivolta ai privati e alle attività economiche non agricole, basta un’autocertificazione con relazione, fotografie, ricevute delle spese sostenute e stima dei ripristini ... lecceprima.it

Maltempo, stato d’emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia: 50 milioni dal CdmIl Governo Meloni ha accolto la proposta del ministro Nello Musumeci sulla dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di 12 mesi. Come funziona il Fondo per le emergenze nazionali e come ... quifinanza.it

+++ “DECARO NON RISPONDE PIÙ AL TELEFONO”: CALENDA ATTACCA IL PRESIDENTE DELLA PUGLIA +++ - facebook.com facebook

Liste d'attesa in Puglia, si accorciano i tempi di prenotazione: il 40% delle prestazioni sanitarie urgenti entro tre giorni - News x.com