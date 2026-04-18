Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 18 aprile 2026, il prezzo del gas all’ingrosso secondo il mercato PSV si attesta a 0,379 euro per metro cubo standard, equivalenti a circa 39,91 euro per megawattora. Questo valore riflette le quotazioni attuali del gas nel mercato all’ingrosso e rappresenta un dato di riferimento per le attività di compravendita e distribuzione del combustibile.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 18 Aprile 2026, è pari a 0,379 €Smc (equivalente a 39,91 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni, il PSV ha mostrato una tendenza al ribasso piuttosto marcata. Dopo aver toccato valori superiori a 58 €MWh (0,551 €Smc) all’inizio del mese, il prezzo si è progressivamente ridotto, arrivando sotto la soglia dei 40 €MWh (0,379 €Smc) nella giornata odierna. La discesa è stata costante, con alcune oscillazioni, segno di una maggiore disponibilità di gas e di una domanda che si mantiene su livelli moderati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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