Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA che si rendono vacanti a causa dei pensionamenti previsti a partire dal 1° settembre 2026. Questi elenchi indicano le assegnazioni di sedi e le eventuali disponibilità che si apriranno nei prossimi mesi. La pubblicazione è in corso e sarà aggiornata man mano che si completano le procedure.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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