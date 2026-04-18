Pianese Juventus Next Gen 0-0 | tutto in equilibrio dopo i primi 45? INTERVALLO

Nel primo tempo della sfida tra la Pianese e la Juventus Next Gen, il punteggio è rimasto invariato sullo 0-0. La partita, valida per la 37ª giornata di Serie C 202526, si è giocata con entrambe le squadre che hanno cercato di trovare spazi e occasioni per sbloccare il risultato, senza però riuscirci fino alla fine dei primi 45 minuti.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45’+2? Tiro Macca – Puczka ribattuto, ci prova Macca aprendo l’interno ma schiaccia troppo la conclusione che si perde sul fondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: tutto in equilibrio dopo i primi 45? INTERVALLO Notizie correlate Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: Puczka decide i primi 45? INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: equilibrio nei primi 45? INTERVALLOCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen 0-0, ottimo intervento difensivo di Puczka5' - Azione pericolosa della Pianese con Sussi che serve in area Tirelli. Puczka legge bene e intercetta il pallone. Segnalata comunque la posizione di fuorigioco dei padroni di ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen 0-0, Fabrizi vicinissimo al gol! Paratona di Mangiapoco13' - Pianese vicinissima al gol del vantaggio con Fabrizi! Grande parata di Mangiapoco che chiude in calcio d'angolo. 10' - Primi 10 minuti a ritmi equilibrati da parte ... tuttojuve.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com