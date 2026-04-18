Oroscopo di domenica 19 aprile 2026 di Ginny | la Luna storta colpisce Acquario e Scorpione

Domenica 19 aprile 2026, l’oroscopo segnala che la Luna si trova in una posizione difficile, influendo particolarmente su Acquario e Scorpione. Secondo le previsioni, Leone e Scorpione sono meno inclini alla calma, mentre l’Ariete si trova in una condizione favorevole. Lo Scorpione è indicato come il segno meno fortunato della giornata.

Nell’oroscopo di domenica 19 aprile 2026, Leone e Scorpione sono intrattabili. Il segno fortunato è l’Ariete mentre quello sfortunato lo Scorpione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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