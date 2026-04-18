Nella città di Sondrio, una donna è stata vittima di un episodio di lapidazione avvenuto per strada, suscitando una forte reazione di solidarietà tra i residenti. Tra coloro che si sono espressi, alcune persone hanno espresso parole di incoraggiamento, tra cui un messaggio di speranza rivolto alla donna colpita, augurandole di tornare più forte di prima. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce il caso e le reazioni della comunità.

Sondrio – “A vent’anni ho rischiato di morire in un tremendo incidente stradale. Ero convinta di aver ormai già dato a sufficienza, ma mi sbagliavo. Non faccio che pensare al dolore che hanno provato i miei genitori, che a quasi 80 anni non meritavano certo di ricevere un’altra simile botta”. Le riflessioni sono quelle della donna che soltanto per una manciata di secondi, unita alla tempestività di chi ha tentato in prima battuta di soccorrerla e ha dato l’allarme, non è morta per i colpi di pietra che un uomo, a lei sconosciuto, le ha inferto a capo e volto. Era il pomeriggio del Venerdì Santo, poco più di due settimane fa. Un’altra vita fa, per la vittima dell’aggressione che proprio a Il Giorno ha raccontato in esclusiva che cosa sia diventata la propria vita ora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ondata di solidarietà alla donna lapidata per strada a Sondrio: “Coraggio, tornerai più bella di prima”

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