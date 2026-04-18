Oltre 20mila anziani non autosufficienti sindacati e istituzioni a confronto sulla tenuta del sistema sociale

Oltre 20.000 anziani non autosufficienti rappresentano una sfida per il sistema sociale nel territorio modenese. Sindacati e istituzioni si sono confrontati per discutere delle risorse e delle modalità di assistenza disponibili. La questione riguarda non solo le persone coinvolte, ma anche le implicazioni per l’intera comunità locale. La gestione di questa situazione richiede un impegno condiviso e strategie mirate per garantire un'assistenza adeguata.

La tenuta sociale del territorio modenese passa inevitabilmente per la gestione della non autosufficienza, una sfida che non riguarda esclusivamente la popolazione anziana ma l'intera comunità locale. Durante un incontro avvenuto alla Polivalente di San Damaso, le sigle sindacali Spi Cgil, Fnp.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cohousing solo sulla carta: a Casa Carlotta anziani non autosufficienti e un'ospite finita in ospedaleUn'anziana è finita in pronto soccorso con scabbia e polmonite, con relativa segnalazione (come da prassi) alla Asl. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Oltre 20mila anziani non autosufficienti, sindacati e istituzioni a confronto sulla tenuta del sistema sociale; Modena, 20mila anziani non autosufficienti: rete dei servizi sotto pressione; Crema - Salame nobile per 20mila presenze; Felettino, il nuovo ospedale prende forma: pronti i primi due piani. Oltre 20.000 modenesi anziani non autosufficienti. Dai pensionati le proposte per un cambio di passoNon è una questione che riguarda soltanto gli anziani e le loro famiglie. Riguarda la tenuta sociale di un intero territorio. La non autosufficienza, a Modena e provincia, è già una pressione quotidia ... sassuolo2000.it Modena, 20mila anziani non autosufficienti: rete dei servizi sotto pressionePolitica: I posti letto nelle strutture residenziali, a livello provinciale, sono 3.224, pari al 2,66% della popolazione over 75, sotto il parametro del 3%, già minimo ... lapressa.it Il nuovo Felettino prende forma, giorno dopo giorno Completati i primi due piani dell’edificio Realizzati i primi solai Avviate le strutture in elevazione I numeri del cantiere • Oltre 20mila metri quadrati di calcestruzzo utilizzati • 4mila tonnellate di acci facebook