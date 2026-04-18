Non vogliamo l’Europa di Ursula fatta di no e di lockdown energetico

Oggi si svolge una manifestazione annunciata da Alessandro Morelli, che ha dichiarato che tutto è pronto e si aspetta una grande partecipazione. La protesta si concentra contro le politiche europee e le restrizioni energetiche, con un messaggio chiaro contro ciò che viene definito come un’Europa di no e di lockdown energetico. La giornata si presenta come un momento di mobilitazione di chi si oppone alle decisioni delle istituzioni europee in materia di energia.

Alessandro Morelli, siete pronti per la manifestazione di oggi? «È tutto pronto, ci attendiamo una bellissima piazza. Pacifica, con tante idee e tanti bimbi. Io vado con la mia famiglia. Per noi è un momento per ritrovarci tutti insieme. Una giornata che ci unisce e che ci dà la possibilità di approfondire temi importanti, soprattutto in questa fase storica». Una fase molto delicata «Manifestazioni come queste vengono pensate tempo prima. Se all'inizio lo scopo era quello di parlare di immigrazione oggi non lo è più. Questa manifestazione non poteva capitare in un momento migliore. In un momento molto delicato a livello geopolitico. Sul palco della Lega ci saranno tanti leader europei e indicheremo il modello di Europa che vogliamo».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non vogliamo l’Europa di Ursula fatta di no e di lockdown energetico" Notizie correlate Lockdown energetico in Europa per la guerra in Iran, cosa può succedereL’invito del commissario europeo all’Energia, Dan Jørgensen, a “prepararsi tempestivamente” a scenari più complessi ha portato la diffusione,... Non chiamatelo blackout: il “lockdown energetico” fa già spegnere l’Egitto (e l’Europa corre ai ripari)Il cosiddetto lockdown energetico raccoglie tutte quelle disposizioni governative che puntano al risparmio energetico in giorni di crisi economica;... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il patto della discordia: Meloni va allo scontro con l’Ue sul bilancio; App Ue per verifica età minori: protezione e privacy sui Social; Sul web come col covid. Von der Leyen si rilancia con l'app sulla verifica dell'età (di A. Mauro); 90 miliardi per tenere in vita la guerra: la nuova NATO si addestra allo scontro con Mosca. Non vogliamo l’Europa di Ursula fatta di no e di lockdown energetico«Vogliamo un'Europa totalmente diversa; un'Europa che conti a livello internazionale, che non segua a ruota gli altri. Vogliamo un'Europa che inizi a ripensare all'energia. Dobbiamo dover riaprire il ... ilgiornale.it Conferenza di Monaco, Kallas: Declino dell’Ue? Uniti, sicuri e in crescita. Rubio: Non vogliamo un’Europa sudditaSi avvia alla conclusione la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con l’ultima giornata contraddistinta dal tentativo di fornire un’immagine di Europa unita e decisa a respingere le narrazioni sul ... ilfattoquotidiano.it I leader europei reagiscono alla sconfitta di Viktor Orbán e alla vittoria di Peter Magyar, che dopo sedici anni segna un cambio di guida in Ungheria. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, esulta: “Stasera il cuore dell’Europa batte più fort - facebook.com facebook "La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online". x.com