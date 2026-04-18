Napoli è finita l’ora dei Fab Four? Un dato terribile fa riflettere Conte

Il Napoli sta valutando il proprio reparto offensivo dopo un periodo di risultati insoddisfacenti. Nelle ultime settimane, l’allenatore ha dato spazio ai cosiddetti Fab Four, senza però ottenere le risposte sperate sul campo. Un dato recente ha fatto riflettere la squadra e gli addetti ai lavori, portando a una riflessione sulla possibile evoluzione della strategia offensiva. La situazione rimane da seguire attentamente nelle prossime partite.

Il Napoli si interroga sul proprio futuro offensivo. Nelle ultime settimane Antonio Conte ha insistito sull’utilizzo dei cosiddetti Fab Four, ma i risultati non stanno dando le risposte attese. Un dato emerso dopo le ultime gare di Serie A accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le prestazioni contro Cagliari, Milan, Parma e Lazio raccontano una squadra poco incisiva nei primi tempi, proprio quando dovrebbe indirizzare le partite. Un segnale che potrebbe spingere l’allenatore a cambiare strada. Un dato che pesa sulle scelte di Conte. Con McTominay, De Bruyne, Lobotka e Anguissa titolari nei primi tempi, in quattro partite il Napoli ha segnato un solo gol e per di più su calcio piazzato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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