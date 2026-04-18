Meteo Roma del 18-04-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino di venerdì 18 aprile 2026, le previsioni meteo indicano nuvole diffuse al Nord, con cielo coperto e possibili piogge sparse. La temperatura minima prevista si aggira intorno ai 10 gradi. L’umidità è elevata e le condizioni atmosferiche sono stabili, con una leggera ventilazione da ovest. Nessuna allerta particolare è stata segnalata per questa mattina.

meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto più asciutto altrove nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro condizioni di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento della serata con residuo azioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare Associata a.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-04-2026 ore 06:15 Megayachts: the Latest Craze for Billionaires Notizie correlate Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Venerdì 17 sereno, Sabato 18 poco nuvoloso; Meteo Roma, scatta l'allerta: rischio piogge e rovesci per 24 ore. Le previsioni per mercoledì; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Maltempo a Roma, oggi forte pioggia e temporale: strade allagate e alberi caduti. Meteo Roma del 18-04-2026 ore 06:15meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto più ... romadailynews.it Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolteLa tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone. meteo.it Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio - facebook.com facebook Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com