Messico falla di Pemex distrugge 900 km di costa | scoppia il caos

Uno sversamento di idrocarburi iniziato lo scorso febbraio ha causato un danno ambientale su oltre 900 chilometri di costa nel Golfo del Messico. Dopo che l’azienda responsabile ha ammesso le proprie responsabilità, si sono intensificate le tensioni lungo le aree interessate. La perdita ha provocato danni estesi alla biodiversità e ha coinvolto diverse comunità costiere, generando una crisi ambientale di vasta portata.

Il riconoscimento ufficiale delle responsabilità da parte di PEMEX ha aperto un fronte di tensione senza precedenti lungo le coste del Golfo del Messico, dove uno sversamento di idrocarburi iniziato lo scorso febbraio ha colpito oltre 900 km di litorale. La gestione dell’emergenza, che coinvolge gli stati di Tabasco, Veracruz e Tamaulipas, è ora al centro di una battaglia per la trasparenza dopo che le autorità avevano inizialmente cercato di attribuire il disastro a imbarcazioni private o a cause naturali. La crisi ambientale si è intensificata drasticamente dopo che un’indagine interdisciplinativa, richiesta dalla presidenza di Claudia Sheinbaum, ha portato alla verità sulle origini del sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico, falla di Pemex distrugge 900 km di costa: scoppia il caos Notizie correlate Leggi anche: Gra: pedone investito, mezzo ribaltato e caos al km 32,900 Messico, ucciso il boss 'El Mencho': nel Paese scoppia il caosMessico nel caos dopo l’uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, detto El Mencho, leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, morto per... Una raccolta di contenuti Fuga di petrolio nel Golfo del Messico, Pemex ammette responsabilitàLa compagnia statale Pemex ha riconosciuto la propria responsabilità per lo sversamento nel Golfo del Messico rilevato a inizio febbraio, causato dalla rottura di un oleodotto nel giacimento Cantarell ... ansa.it Debito Pemex, il Messico lancia emissioni per 5 miliardi di euroIl Tesoro del Messico ha lanciato emissioni obbligazionarie per un totale di 5 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare parzialmente il riacquisto di bond per 9,9 miliardi di dollari della ... ansa.it