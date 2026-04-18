Mercato Trionfale arriva la panchine steelosa | è fatto con acciaio 100% riciclato

Al mercato Trionfale di Roma è stata inaugurata una panchina chiamata Steelosa®, realizzata interamente con acciaio riciclato al 100%. L’installazione si trova di fronte alla scalinata del mercato, il più grande della città. L’evento è stato promosso dall’assessorato all’ambiente, in collaborazione con Ama e il municipio I. La panchina rappresenta un esempio di utilizzo di materiali sostenibili in spazi pubblici.

Una sedia totalmente riciclata davanti la scalinata del mercato Trionfale, il più grande di Roma. Si chiama Steelosa® ed è stata inaugurata dall’assessorato all’ambiente, insieme ad Ama ed al municipio I.La materia che si rinnova all'infinitoE’ “un nuovo simbolo di sostenibilità”, l’arredo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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