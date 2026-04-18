Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Da orizzontescuola.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'esame di maturità del 2026, sono stati predisposti modelli MAD che consentono di presentare domanda per sostituire Presidenti e Commissari assenti. In caso di indisponibilità di uno o più commissari esterni, sarà necessario adottare queste procedure per garantire il regolare svolgimento delle prove. La normativa prevede che chi abbia i requisiti possa compilare la richiesta per coprire le posizioni vacanti.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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