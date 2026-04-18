Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l'esame di maturità del 2026, sono stati predisposti modelli MAD che consentono di presentare domanda per sostituire Presidenti e Commissari assenti. In caso di indisponibilità di uno o più commissari esterni, sarà necessario adottare queste procedure per garantire il regolare svolgimento delle prove. La normativa prevede che chi abbia i requisiti possa compilare la richiesta per coprire le posizioni vacanti.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026: come inviare la MAD per sostituire commissari esterni o presidenti di commissione; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; MAD Maturità 2026 per Commissario esterno e Presidente: moduli domanda. Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assentiNel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino ... orizzontescuola.it Maturità 2026: entro il 9 aprile designazione dei commissari interni, compilazione dei modelli ES-C fino al 13 aprileCon l’avvicinarsi dell’esame di Maturità 2026, uno dei passaggi cruciali per le istituzioni scolastiche è la configurazione delle commissioni. Mentre il presidente e i commissari esterni sono di nomin ... tecnicadellascuola.it Fulminacci, autore di Stupida Sfortuna, arriva all’Unipol Forum di Milano con uno show che intreccia nostalgia, ironia e maturità artistica facebook Uno ha fatto esplodere il pandemonio a 6 giornate dalla fine, l'altro ha dimostrato una maturità esemplare. Uno sta difendendo il proprio lavoro, l'altro il proprio gruppo. Uno dice di essere tifoso della Roma, l'altro ha dimostrato di esserlo per davvero. Dalla part x.com