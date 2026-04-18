Numerosi sostenitori della Neonatologia e Pediatria locale hanno donato vari regali ai bambini ricoverati nella struttura di Massa. La raccolta di doni mira a offrire conforto e un sorriso ai piccoli pazienti durante il loro periodo di permanenza. Le iniziative sono state organizzate con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e di sostenere il lavoro delle équipes mediche dedicate alla cura dei più piccoli.

Sono tanti gli amici della Neonatologia e Pediatria apuana a voler fare sentire il loro affetto partecipativo per aumentare il benessere dei piccoli pazienti ricoverati nella struttura di Massa. Nel periodo pasquale e post-pasquale l’associazione “ Mani di Mamma ” ha confezionato e donato tanti capolavori artigianali, realizzati con filati delicati e infinito amore. Sono così arrivati a colorare e scaldare i piccoli: morbidi cappellini, dolcissimi dou dou e colorate copertine artigianali, decorate a tema pasquale con pulcini, gallinette e motivi primaverili. Vere carezze di calore che avvolgeranno i neonati e le loro famiglie in un abbraccio simbolico di solidarietà.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Mani di mamma’ per la pediatria. Pioggia di doni ai piccoli pazienti

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