Maiella piena di neve | 100 milioni di metri cubi nel Sangro senza nevicate rischio catastrofe

Nella regione, la Maiella si presenta ricoperta da abbondante neve, con circa 100 milioni di metri cubi di acqua immagazzinati nel bacino del Sangro. Anche nelle aree Aterno-Pescara si registra un surplus di neve, che rappresenta una quantità considerevole di risorsa idrica. La presenza di questa quantità di neve riduce il rischio di catastrofi legati a possibili mancanze di precipitazioni.

Cento milioni di metri cubi d’acqua immagazzinati sotto forma di neve nel solo bacino del Sangro e un surplus significativo anche nell’area Aterno-Pescara. Sono i dati diffusi dalla Fondazione Cima nell’ultimo aggiornamento sull’indice Swe, che misura la quantità di acqua presente al suolo sotto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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