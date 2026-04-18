Link Infinite | Hollyland Pyro Ultra Simplifies Multi-User Monitoring with 4K60 Wireless

Hollyland ha presentato il nuovo sistema Pyro Ultra, progettato per semplificare il monitoraggio multi-utente in ambito professionale. Il dispositivo supporta streaming wireless in risoluzione 4K a 60 fps, consentendo a più utenti di visualizzare contemporaneamente le immagini. La tecnologia permette di ridurre i tempi di configurazione e migliorare la collaborazione tra team di produzione. Il prodotto è stato annunciato ufficialmente in un evento a Shenzhen, in Cina.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, April 18, 2026 PRNewswire — Hollyland, a global provider of professional wireless audio and video solutions, today announced the launch of Pyro Ultra, the new flagship in its Pyro series, featuring next-gen wireless video transmission technology that enables streamlined setup and uncompromised real-time performance. Engineered for professional creators and high-end production environments, Pyro Ultra balances high-performance transmission with practical on-set usability. Building on Hollyland’s self-developed TWiFi technology, Pyro Ultra delivers one-to-many transmission, native 4K60 support, and a dedicated ultra-low-latency mode for focus pulling.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Link Infinite: Hollyland Pyro Ultra Simplifies Multi-User Monitoring with 4K60 Wireless Notizie correlate Leggi anche: Guida: Hp Tastiera Wireless E Bluetooth Multi Leggi anche: Hp Tastiera Wireless E Bluetooth Multi: Guida completa