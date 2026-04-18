L' improvvisa sbandata poi il pauroso incidente | auto ribaltata e ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nella mattina di oggi, sabato 18 aprile. L’incidente si è verificato in una zona trafficata e ha richiesto l’intervento del personale del 118, che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in ospedale. Al momento, le cause che hanno portato alla perdita di controllo sono ancora al vaglio degli inquirenti, con ipotesi che vanno dalla distrazione al colpo di sonno.

Dalla distrazione al colpo di sonno, al momento nessuna ipotesi è esclusa: un 19enne ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, subito soccorso dal 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Panoramica sull’argomento Si parla di: L'improvvisa sbandata, poi il pauroso incidente: auto ribaltata e ragazzo in ospedale - BresciaToday; Si schianta da solo in bici e batte la testa: uomo in gravi condizioni - BresciaToday.