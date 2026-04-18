Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 18 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 18 aprile 2026, sono in edicola con titoli e immagini che riassumono gli eventi principali della giornata. Tra le testate presenti ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, tutte dedicate a notizie e aggiornamenti sul calcio, altri sport e avvenimenti correlati. I giornali mostrano anche risultati di partite recenti e anticipazioni sulle prossime competizioni sportive.

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