Ladri senza scrupoli | Troppi furti sui colli anche durante un funerale I cittadini chiedono più sicurezza

A Bergamo, sui Colli, si registrano numerosi furti che si verificano anche durante eventi funebri, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le abitazioni di lusso lungo le colline sono spesso bersaglio di scassi e intrusioni, e la presenza di ladri senza scrupoli alimenta le richieste di maggiore sicurezza da parte della popolazione locale. La situazione ha portato i cittadini a chiedere interventi più efficaci per tutelare le proprie proprietà e il proprio benessere.

Bergamo. Le luci delle ville sui Colli si accendono al calar del sole. Il caos della città è lontano e, sopra San Vigilio, le ore sembrano scorrere in tranquillità. Eppure, dall’inizio del 2026, in meno di quattro mesi si sono già registrati otto furti nelle abitazioni della zona. Nell’intero 2024 erano stati 26, mentre il numero era sceso a 11 nel corso dell’ultimo anno. A marzo un residente ha creato una community su WhatsApp che, in poche settimane, ha raggiunto quasi 70 iscritti. “Con il passaparola ho coinvolto i vicini per garantire sicurezza e provare a fermare la serie di furti – racconta J.M., fondatore e amministratore della community -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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