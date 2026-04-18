LA ROCHE-POSAY SPONSORIZZA… L’OMBRA DI JANNIKSINNER

Un nuovo episodio vede un marchio dermocosmetico coinvolto in una controversia legale legata alla sponsorizzazione di eventi sportivi. La società ha annunciato il suo supporto a un torneo di tennis, mentre alcune autorità hanno avviato un procedimento giudiziario per presunte violazioni delle normative pubblicitarie. La vicenda si sviluppa in un contesto di attenzione crescente sulla trasparenza delle sponsorizzazioni nel mondo sportivo e pubblicitario.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il brand dermocosmetico ridefinisce l’importanza della protezione solare attraverso una nuova forma di sponsorizzazione con “Shadow Sponsor”, un concept culturalmente provocatorio PARIGI, 18 aprile 2026 PRNewswire — Nel mondo dello sport, gli atleti gareggiano immersi in una moltitudine di loghi. La sponsorizzazione è ovunque. Loghi su cappellini, maglie, racchette e scarpe: ogni superficie si trasforma in uno spazio di comunicazione del brand, in una continua competizione per catturare l’attenzione del pubblico. Eppure, c’è una cosa che non è mai stata sponsorizzata, un elemento che è sempre stato al fianco degli atleti: la loro ombra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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