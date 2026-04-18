La provincia di Padova prima in Veneto per la produzione di asparagi

Nella provincia di Padova, la produzione di asparagi si concentra principalmente nella zona della bassa padovana, in particolare nell’area di Pernumia, e nell’alta padovana. Queste aree si distinguono come le principali produttrici di questa coltura nel territorio provinciale. I dati ufficiali indicano che queste zone sono le più attive nella coltivazione e nella raccolta degli asparagi, confermandosi come punti di riferimento per questa produzione.

La bassa padovana, in particolare l’area di Pernumia, e l’alta padovana si confermano le zone più vocate della provincia relativamente alla coltivazione degli asparagi. Stando all’ultimo report di Cia Padova, attraverso l'elaborazione dei dati di Veneto Agricoltura, la stessa provincia è prima a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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