Una giovane chef di Manfredonia ha attirato l’attenzione della Rete del Mediterraneo per aver rivisitato la ricetta della carbonara, introducendo ingredienti di mare. La sua interpretazione, chiamata “carbonara di mare”, ha suscitato interesse nel settore culinario e tra gli appassionati. La chef ha presentato la sua versione in diverse occasioni pubbliche, portando una novità alla tradizione gastronomica italiana.

Paola Nenna, giovane chef di Manfredonia, come segnalato da la Rete del Mediterraneo, ha rivoluzionato il modo di vedere la Carbonara. Il piatto arriva in tavola e il commensale si ferma un istante. Quello che vede è inconfondibile: la cremosità avvolgente, il colore caldo e vellutato, l'aspetto seducente di una carbonara. Eppure qualcosa, nell'aria, racconta una storia diversa. Basta il primo assaggio per capire: quello non è guanciale. È il mare. Nasce così la "CarboMara di mare", un primo piatto che porta con sé una doppia identità: l'anima visiva della tradizione romana e l'anima gustativa del Mediterraneo più autentico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La carbonara di mare di Paola Nenna

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