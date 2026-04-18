Juve Bologna streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida dell’Allianz Stadium Tutti i dettagli

La partita tra Juventus e Bologna si svolge all’Allianz Stadium ed è valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. È possibile seguire l’incontro sia in diretta tv che in streaming online. La sfida coinvolge le due squadre che si confrontano in una partita ufficiale del campionato italiano di calcio. I dettagli su orari e modalità di visione sono disponibili sui canali dedicati alla trasmissione delle partite di Serie A.

Juve Bologna streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Allianz Stadium, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. La Serie A si prepara a vivere un’altra domenica ad altissima tensione, con un posticipo serale che promette spettacolo ed emozioni. Juve e Bologna si affronteranno il 19 aprile in un incontro assolutamente cruciale per i vertici della classifica, valido per la 33ª giornata di campionato. Le due squadre scenderanno in campo nella cornice dell’ Allianz Stadium di Torino, con il fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20:45. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La rincorsa al quarto posto: l’assist del Sassuolo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Allianz Stadium. Tutti i dettagli Bosnia - Italia: i rigori | Qualificazioni Mondiali 2026 Notizie correlate Juve Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie A dell’Allianz StadiumAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Udinese Juve streaming LIVE diretta tv: dove vederla la sfida di Serie A. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Udinese Juve streaming LIVE diretta tv: le informazioni utili per seguire in diretta la tanto attesa sfida di campionato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Bologna; Juventus-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni; Juventus-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Juventus - Bologna. Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingI bianconeri scendono in campo per proteggere il quarto posto Champions e cercare di allungare sulle inseguitrici ... tuttosport.com Juventus-Bologna, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa sfida tra Juventus e Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o ... calciomercato.com #Juventus - Doppio sorriso per #Spalletti: oltre a #Thuram, recuperato anche #Yildiz in vista del posticipo col #Bologna. Le possibili scelte del tecnico bianconero x.com JUVENTUS-BOLOGNA. DITTE LA VOSTRA: 1 2 facebook