Iran il volto di una nazione schiacciata tra petrolio e repressione

Un’attivista iraniana residente in Italia ha condiviso dettagli sulla vita quotidiana nel suo paese, evidenziando le difficoltà legate alla repressione e alla dipendenza dal petrolio. La testimonianza offre uno sguardo diretto sulla realtà di una nazione in cui le restrizioni si intrecciano con le risorse energetiche. La narrazione si concentra sulle esperienze personali e sulle sfide affrontate quotidianamente in Iran.

L’intimità della vita quotidiana in Iran viene squarciata dal racconto di Pegah Moshir Pour, un’attivista per i diritti che oggi risiede in Italia. Attraverso la sua ultima opera saggistica, pubblicata nel 2025 da Paesi edizioni e dal titolo Teheran: il fascino millenario e l’inquietudine contemporanea, emerge il ritratto di una nazione intrappolata tra un passato glorioso e un presente dominato da un’élite che non riflette le aspirazioni del popolo. La nuova autrice, nata nel 1990, integra questo studio con la narrazione romanzesca contenuta in La notte sopra Teheran, uscita precedentemente nel 2024 con la casa editrice Garzanti, offrendo una visione stratificata di una società che lotta per non scomparire sotto il peso di una repressione sistemica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran, il volto di una nazione schiacciata tra petrolio e repressione Notizie correlate Trump: «Vicini a completare nostri obiettivi in Iran. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi». Il discorso alla nazione e l'effetto sui mercatiNessun annuncio importante, nessun cessate il fuoco in Iran, nessun nuovo attacco alla Nato. Trump: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi». Il discorso alla nazione e l'effetto sui mercatiNessun annuncio importante, nessun cessate il fuoco in Iran, nessun nuovo attacco alla Nato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ghalibaf, il volto dei duri dell’Iran che sa essere pragmatico; Tregua Iran: i mercati ridimensionano i rialzi attesi, le proiezioni Euribor cambiano volto; JD Vance ai negoziati con l'Iran: la mossa per tranquillizzare l'elettorato MAGA; L'equilibrismo di Pechino: la strategia della Cina nella guerra tra Usa, Israele e Iran. L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, verso l'accordo con gli Stati UnitiIl presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessat ... ansa.it «Mojtaba Khamenei sfigurato in volto», il nuovo leader della Repubblica islamica sta guidando il Paese in guerra?L’ultima volta che lo si è visto, Mojtaba Khamenei compariva in un enorme cartellone a Teheran, ritratto in una immagine generata con l’intelligenza artificiale mentre indicava ai suoi militari il pro ... corriere.it L'Iran conta i danni di guerra e respira. E grazie all’avvio in Libano di una pur fragile tregua, annuncia l’apertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, comprese quelle Usa. Trump non ci sta: «Lo richiudo». Poi si consola con «l’uranio che gli Usa x.com L'Iran ha accettato di sospendere il proprio programma nucleare a tempo indeterminato e non riceverà alcun fondo congelato dagli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che l'accordo per mettere fine alla guerra è - facebook.com facebook