In un intervento recente, un esperto ha sottolineato che l’Europa dispone di infrastrutture avanzate e di competenze solide nel settore della ricerca, con particolare attenzione alla formazione dei giovani. La discussione si è concentrata sull’importanza dell’intelligenza artificiale e sulla capacità del continente di partecipare attivamente allo sviluppo in questo campo. La conversazione si è svolta durante un evento tenutosi a Bologna, rivolto a esperti e ricercatori del settore.

Bologna, 18 aprile 2026 – “In termini di infrastrutture per la ricerca e di competenze, quindi nella formazione dei giovani, l’Europa è messa molto bene come contributo alla ricerca. Soffriamo di più, invece, quando si parla di soggetti tecnologici che possano mettere in produzione queste soluzioni: i grandi cloud provider non sono europei. Mentre, per quanto riguarda l’adozione e lo sviluppo delle soluzioni che vengono poi adottate da imprese e pubblica amministrazione, la partita è tutta da scrivere. E l’Europa può dire la sua ”. È lucida e precisa l’analisi di Francesco Ubertini, presidente del Cineca, quando guarda al percorso che vede Bologna, l’Italia e l’Europa impegnate nell’innovazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale e ricerca. Ubertini: “L’Europa può dire la sua”

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