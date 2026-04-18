In Stock Apc Easy Ups Smv 1000va 230v Smv1000cai | La nost…
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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Quanto dura davvero la batteria dell'APC SMV1000CAI sotto carico? Quando si valuta un dispositivo come l'APC Easy UPS SMV 1000VA, è fondamentale evitare un errore comune: confondere i Volt-Ampere (VA) con i Watt (W). In questo caso, il valore di 1000VA indica la capacità apparente del sistema, ma la potenza reale che può essere erogata per alimentare l'hardware dipende dal fattore di potenza interno al circuito.🔗 Leggi su Ameve.eu
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