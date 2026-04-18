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Sabato 18 aprile 2026, la prima pagina de Il Tempo presenta una vignetta di Osho, mentre si segnala la riapertura dello Stretto di Hormuz. La notizia riguarda la ripresa delle attività di navigazione nella zona strategica tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, dopo un periodo di chiusura. La riapertura ha attirato l’attenzione di vari attori internazionali e ha avuto ripercussioni sui traffici marittimi nella regione.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 18 aprile 2026. Riaperto lo Stretto di Hormuz. La vittoria di Trump: «Siamo a un passo dall’accordo con l'Iran». La decisione di Teheran arriva dopo la tregua in Libano. Vertice fuori tempo a Parigi. Ue: «Pronti a partire». L’ira di Donald: «La Nato mi chiama ora. Stiano alla larga» Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci. Si sbagliano: la risposta su Il Tempo Finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø Contenuti utili per approfondire Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: centrodestra in piazza con gli iraniani (mercoledì 4 marzo)La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 4 marzo 2026. Centrodestra in piazza per l’Iran libero con Italia Viva e Azione. La folla intona cori per lo Scià. Parisi, presidente ... iltempo.it Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: le femministe dimenticano l'Iran (domenica 8 marzo)La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 8 marzo 2026. Oggi è la Festa della Donna, una festività che il regime dell'Iran calpesta ogni giorno. Malgrado ciò in Italia scendono in ... iltempo.it