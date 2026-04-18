Il rito delle 17 | 00 di Re Carlo | il banchetto che sostituisce il pranzo

Alle 17:00, il sovrano britannico e la consorte partecipano a un rituale quotidiano che prevede un banchetto invece del tradizionale pranzo. Questa abitudine si svolge a Clarence House e Buckingham Palace, luoghi di residenza del re e della regina. Il rito rappresenta un momento di intimità e routine personale, differenziandosi dal ritmo abituale degli impegni pubblici. La cerimonia si ripete ogni giorno, mantenendo questa tradizione nel tempo.

Il sovrano britannico Re Carlo III e la Regina Camilla preservano un momento di intimità quotidiana attraverso un rito gastronomico che scandisce le ore pomeridiane a Clarence House e Buckingham Palace. Le rivelazioni giunte dall’interno del Palazzo, tramite il racconto di Tom Parker Bowles, delineano una routine dove il cibo diventa strumento di equilibrio tra doveri istituzionali e vita privata. Un banchetto rituale alle cinque del pomeriggio. Lontano dalle formalità del protocollo, la gestione del tempo per la coppia reale segue una linea precisa che trova il suo culmine alle 17:00. Non si tratta di una semplice pausa veloce, come suggerirebbe l’idea di una bevanda calda consumata in fretta, ma di un vero e proprio evento culinario organizzato con rigore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il rito delle 17:00 di Re Carlo: il banchetto che sostituisce il pranzo Notizie correlate Leggi anche: Portare il pranzo a casa: un rito che non passa di moda Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Re Carlo, l’abitudine con Camilla cui non rinuncia mai; Lutto nella politica milanese, morto l'ambientalista Carlo Monguzzi; Ecumene, 17-19 aprile, convegno sul Battesimo; Genova delle Arti 2026: dieci eventi gratuiti tra arte, musica e teatro nel museo diffuso cittadino. Il 17 aprile del 1521, su invito dell’imperatore Carlo V d’Asburgo, Martin Lutero comparve davanti alla Dieta di Worms per esservi giudicato da un collegio di teologi sull’ortodossia delle tesi da lui sostenute in materia di dottrina cristiana. Tre mesi prima, con la facebook Carlo Maratta 1625 1713 Cleopatra scioglie una perla in una coppa di vino x.com