Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si trova a 0,089 euro per chilowattora. L’aggiornamento è riferito alla data del 18 aprile 2026. Nessuna variazione significativa rispetto alle rilevazioni precedenti, con andamenti orari che si mantengono stabili. Il dato rappresenta il valore di riferimento per il mercato dell’energia in Italia, aggiornato quotidianamente.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 18 Aprile 2026 si attesta a 0,089 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (17 Aprile 2026), il prezzo minimo è stato di 0,011 €kWh (ore 16), mentre il massimo ha raggiunto 0,145 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 13:00 e le 17:00, mentre il picco di costo si è verificato tra le 20:00 e le 22:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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