Il campionato nazionale di Muay Thay arriva in Brianza

Domenica 19 aprile, il Palazzetto dello Sport di Concorezzo sarà teatro del Campionato Nazionale di Muay Thai FIMT4. La manifestazione coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni del paese, pronti a sfidarsi sul ring in una giornata dedicata a questa disciplina. L’evento rappresenta un momento di riferimento per gli appassionati e gli sportivi che vogliono assistere a incontri di alto livello.

Una giornata da ricordare. Domenica 19 aprile il Palazzetto dello Sport di Concorezzo ospiterà il Campionato Nazionale di Muay Thai FIMT4.0 in un evento che si svilupperà nell’arco di tutta la giornata e vedrà le finali iniziare alle 15. Sul ring si avvicenderanno oltre 110 atleti provenienti da.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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