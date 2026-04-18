La Bibbia è spesso considerata una fonte di conforto e guida, con molti versetti che vengono utilizzati per trovare risposte a diverse esigenze quotidiane. In questo articolo, vengono presentati alcuni passaggi specifici della Scrittura, considerati particolarmente significativi, da consultare in momenti di bisogno o di riflessione. La guida mira a indicare dove si trovano queste parti della Bibbia, offrendo un punto di riferimento pratico per chi cerca sostegno nella Parola di Dio.

La Parola di Dio è un telefono sempre acceso: ecco una guida pratica ai “numeri” della Bibbia, i versetti più potenti da consultare per trovare conforto, coraggio e speranza in ogni momento della tua giornata. Quando sei in una situazione particolare, quando vorresti trovare immediatamente una soluzione a tutti i tuoi problemi, dall’altro lato ti accorgi e ti rendi conto che, tutto ciò che ti serve, è a portata di mano. La Bibbia non è solo la Sacra Scrittura, ma è anche la possibilità di trovare, nella parola di Dio, ciò che cerchi, anche quando tutto ti sembra essere non conforme ai tuoi standard. Dio non ci lascia mai solo, nemmeno nel momento della prova.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - I “numeri” della Bibbia: dove trovare la risposta di Dio per ogni tua necessità

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