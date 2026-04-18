I non belligeranti europei pianificano la missione difensiva

Durante una riunione all’Eliseo, che ha visto la partecipazione di circa cinquanta paesi tramite collegamento video, si è discusso di una possibile missione difensiva nello stretto di Hormuz. Tra le nazioni coinvolte, alcuni paesi europei si sono dichiarati non belligeranti e stanno pianificando un’operazione con il fine di rafforzare la sicurezza nella zona. La discussione si è concentrata su modalità e obiettivi della missione, senza dettagli su eventuali azioni immediate.

Il summit Al centro del vertice di Parigi la messa in sicurezza di Hormuz, con presenza militare ma «pacifica». Non senza rischi e ambiguità Il summit Al centro del vertice di Parigi la messa in sicurezza di Hormuz, con presenza militare ma «pacifica». Non senza rischi e ambiguità Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La notizia è arrivata mentre era in corso la riunione all’Eliseo per una missione difensiva nello stretto di Hormuz, con la partecipazione video di una cinquantina di paesi, dall’Europa al Medioriente all’Asia, un summit co-presieduto da Emmanuel Macron e Keir Starmer, con la presenza di Frederich Merz e Giorgia Meloni arrivati a Parigi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I «non belligeranti» europei pianificano la missione difensiva Notizie correlate Missione dei Paesi 'non belligeranti' su Hormuz, conferenza venerdì a ParigiUna conferenza si svolgerà venerdì a Parigi fra i "Paesi non belligeranti" volontari per una missione sullo stretto di Hormuz, secondo quanto... Stati uniti pianificano un portale per contrastare le restrizioni sui contenuti europei e la censuraQuesto approfondimento analizza l’ipotesi di un portale online promosso dal dipartimento di stato statunitense, pensato per offrire agli utenti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattarella: Legame Usa-Europa inevitabile, Nato utile a entrambi; Milano effervescente in linea con le altre Borse europee; Venerdì a Parigi una conferenza dei Paesi non belligeranti su Hormuz; Hormuz, il piano europeo anti-mine per le navi. Macron: Missione difensiva che non include le parti belligeranti. Hormuz, il piano europeo anti-mine per le navi. Macron: Missione difensiva che non include le parti belligerantiI Paesi europei stanno elaborando un piano per un’ampia coalizione che contribuisca a liberare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, anche inviando navi per la bonifica delle mine e altre na ... affaritaliani.it Medioriente, l'Europa si muove per liberare lo Stretto di Hormuz senza gli USAE' previsto per venerdì un incontro dei Paesi non belligeranti per mettere a punto un piano post-bellico volto a ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz ... teleborsa.it La Prima guerra dell'Asia occidentale avrebbe potuto essere l'occasione per l'India di emergere come centrale di mediazione delle grandi potenze, godendo di ottimi rapporti con ognuno dei belligeranti. Invece, a cogliere l'attimo è stato il Pakistan, che ora ne x.com Macron: Parigi e i Paesi non belligeranti pronti a contribuire alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz facebook